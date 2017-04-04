Электричество в Авдеевке не восстановили из-за отсутствия гарантий ДНР

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады в понедельник, 3 апреля, так не смогли восстановить электроснабжение в Авдеевке из-за отсутствия гарантий режима тишины со стороны ополченцев, сообщила пресс-служба Министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий.

Авдеевка 29 марта в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ремонтные работы по восстановлению света не раз переносили. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

"По состоянию на 18.00 ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение из-за отсутствия гарантий режима тишины со стороны ОРДО (отдельных районов Донецкой области)", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.