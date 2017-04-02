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    В Одессе пассажирский автобус влетел в "скорую", есть пострадавшие

    (обновлено: )4310
    Согласно информации пресс-службы патрульной полиции Одессы, в результате дорожного происшествия телесные повреждения получили несовершеннолетний пассажир маршрутки и водитель "скорой помощи".
    ДТП в Одессе: пассажирский автобус влетел в скорую
    Патрульная полиция Одессы

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в воскресенье, 2 апреля, столкнулись пассажирский микроавтобус и машина скорой помощи, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, передает УНИАН.

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    Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем скорой помощи.

    В результате дорожного происшествия телесные повреждения получили несовершеннолетний пассажир маршрутки и водитель "скорой помощи".

    Ранее сообщалось, что в Швеции после ДТП с автобусом погибли три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы.

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