В Одессе пассажирский автобус влетел в "скорую", есть пострадавшие

Патрульная полиция Одессы

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в воскресенье, 2 апреля, столкнулись пассажирский микроавтобус и машина скорой помощи, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, передает УНИАН.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем скорой помощи.

В результате дорожного происшествия телесные повреждения получили несовершеннолетний пассажир маршрутки и водитель "скорой помощи".

Ранее сообщалось, что в Швеции после ДТП с автобусом погибли три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы.