ВСУ обвинили ополченцев в 37 нарушениях "режима тишины" в Донбассе

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины обвинили ополченцев в 37 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, четверо военных ранены.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и Министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"За минувшие сутки противник 37 раз нарушил "режим тишины"… Четверо украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Были обстреляны Березовое, Широкино, Водяное, Павлополь и Гнутово. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись опорные пункты вблизи Луганского, Авдеевки, Верхнеторецкого, Майорского и Троицкого. На луганском направлении, сообщает пресс-центр, зафиксировано минимальное количество обстрелов.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.