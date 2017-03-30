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    В Кировоградской области разрушили мемориал погибшим на Майдане

    (обновлено: )28960
    В городе Малая Виска Кировоградской области неизвестные разбили крест, изуродовали беседку, которая находится напротив отделения полиции, сообщил местный чиновник.
    Разрушенный мемориал памяти погибшим на Майдане
    "Златопиль"

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на четверг повредили в городе Малая Виска Кировоградской области памятник погибшим во время Евромайдана в 2014 году, сообщило в четверг агентство УНН со ссылкой на первого заместителя главы горсовета Александра Бакалинского.

    "Златопиль"
    Разрушенный мемориал памяти погибшим на Майдане

    "Члены общественной организации, которая есть в нашем городе, собрали средства и установили памятный знак Небесной Сотне в виде казацкого креста. Этой ночью произошел досадный случай — неизвестные разбили крест, изуродовали беседку, которая в коммунальной собственности нашей, она находится напротив нашей полиции… Утром вызвали патрульную службу, которую ждали 40 минут, составили соответствующие протоколы, приехал эксперт, начали снимать отпечатки и так далее", — цитирует агентство Бакалинского.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина расписал в Кременчуге (Полтавская область) красной краской мемориал в память о погибших в ходе Евромайдана.

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