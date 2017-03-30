Жители Авдеевки, Ясиноватой и частично Донецка остались без воды

ДОНБАСС, 30 мар — РИА Новости Украина, Сергей Иванов. Вечером в среду, 29 марта, в результате обстрелов в окрестностях Авдеевки и Ясиноватой вновь была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Подача воды жителям прифронтовых городов и поселков по обе линии разграничения в очередной раз прекращена, передает корреспондент РИА Новости Украина.

"Сегодня в 19.00 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. Остановлена подача воды на города: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую и близлежащие поселки", – сообщает коммунальное предприятие "Вода Донбасса".

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В свою очередь власти самопровозглашенной ДНР заявляют, что энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции было нарушено при обстреле района размещения ДФС, при этом сотрудники станции в это время остаются на территории предприятия. По данным самопровозглашенных властей эвакуация людей невозможна до тех пор, пока в районе станции не стихнет огонь.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ополченцев почти вся Авдеевка осталась без электроснабжения.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.