Вину за ЧП в Луцке пытаются возложить на "мнимых радикалов" - "Нацкорпус"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Вину за обстрел генерального консульства Польши в Луцке пытаются возложить на "мнимых украинских радикалов", говорится в заявлении волынского отделения "Национального корпуса".

Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

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"Инцидент, произошедший в ночь с 28 на 29 марта, является очередным звеном в серии подобных эксцессов на территории Украины и Польши. Все эти события имеют целью катализировать процесс межнациональной и межгосударственной эскалации, является искусственным по своей сути и однозначно указывает на заинтересованность третьей стороны", — сказано в заявлении, которое обнародовано на странице полка "Азов" во "ВКонтакте".

В "Нацкорпусе" считают, что по замыслу заинтересованных лиц эти акции должны выглядеть как действия "мнимых украинских радикалов" и "правых националистов".

В политсиле призвали как можно быстрее найти исполнителей и организаторов ночного нападения на консульство Польши в Луцке.

Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство дело по статье "теракт.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил в Варшаве, что инцидент с обстрелом польского консульства в Луцке требует решительного вмешательства. Президент Петр Порошенко осудил атаку на диппредставительство и в телефонном разговоре с польским коллегой предложил привлечь к расследованию специалистов из Польши.