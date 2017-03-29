Женщина погибла в Донецке в результате обстрела

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости Украина. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Киевского района города Донецка, повреждено более четырех домов, передает корреспондент РИА Новости.

В результате прямого попадания в частный жилой дом погибла женщина. В настоящее время ее тело находится под завалами, на месте ждут прибытия МЧС и других экстренных служб. Также осколком повреждена труба газопровода.

Местные жители рассказали РИА Новости, что обстрел начался в районе 00:00 в ночь на среду. Они насчитали более шести взрывов.

Также повреждены многоквартирные дома в Киевском районе. По предварительной информации районной администрации, повреждено более четырех домов.