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    Женщина погибла в Донецке в результате обстрела

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    Также повреждены многоквартирные дома в Киевском районе. По предварительной информации районной администрации, повреждено более четырех домов.
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости Украина. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны  Киевского района города Донецка, повреждено более четырех домов, передает корреспондент РИА Новости.

    В результате прямого попадания в частный жилой дом погибла женщина. В настоящее время ее тело находится под завалами, на месте ждут прибытия МЧС и других экстренных служб. Также осколком повреждена труба газопровода.

    Местные жители рассказали РИА Новости, что обстрел начался в районе 00:00 в ночь на среду. Они насчитали более шести взрывов.

    Также повреждены многоквартирные дома в Киевском районе. По предварительной информации районной администрации, повреждено более четырех домов.

     

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