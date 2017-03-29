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    Более 60 обстрелов своих позиций зафиксировали военные за минувшие сутки

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (393)

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    По данным силовиков, под огнем ополченцев оказались населенные пункты Авдеевка, Троицкое, Луганское, Пески, Опросное, Павлополь, Водяное и другие.
    Украинские военные на окраинах Авдеевки. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Украинские военные зафиксировали 61 обстрел своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Пресс-центр спецоперации в Facebook сообщил, что под огнем оказались населенные пункты Авдеевка, Троицкое, Луганское, Пески, Опросное, Павлополь, Водяное и другие. Силовики сообщили, что обстрелы велись из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.

    "За минувшие сутки ранены трое украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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