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    Происшествия

    В запорожском парке нашли повешенным бывшего бойца АТО

    (обновлено: )30030
    Случайные прохожие увидели в парке возле дерева тело мужчины, примерно 30 лет, с веревкой на шее, без признаков жизни. Врачи лишь констатировали смерть мужчины. У погибшего в кармане нашли удостоверение участника военной операции в Донбассе.
    Михаил Биченко. Архивное фото
    061.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бывший участник боевых действий в Донбассе покончил с собой в парке Победы в Запорожье во вторник, 28 марта, около 6:00, сообщает портал "Depo.Запорожье" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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    По данным издания, случайные прохожие увидели в парке возле дерева тело мужчины, примерно 30 лет, с веревкой на шее, без признаков жизни. На место происшествия вызвали полицейских и медиков. Врачи лишь констатировали смерть мужчины. У погибшего в кармане нашли удостоверение участника военной операции в Донбассе

    Как уточняет местное издание 061.ua, в парке было найдено тело оператора областного телевидения Михаила Биченко.

    "Вчера Михаил был на работе, а в 2:00 ночи заходил на свою страницу в соцсетях. Утром его нашли мертвым в парке Победы… Михаил Биченко работал оператором ТК "Запоріжжя". В 2015-2016 годах нес службу в воинском подразделении, которое дислоцировалось в секторе Краматорска", — пишет издание.

    Ранее сообщалось, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения человек в камуфлированной одежде с удостоверением участника АТО пригрозил расстрелять всех присутствующих на территории Ровенского краеведческого музея.

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