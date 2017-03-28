В запорожском парке нашли повешенным бывшего бойца АТО

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бывший участник боевых действий в Донбассе покончил с собой в парке Победы в Запорожье во вторник, 28 марта, около 6:00, сообщает портал "Depo.Запорожье" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, случайные прохожие увидели в парке возле дерева тело мужчины, примерно 30 лет, с веревкой на шее, без признаков жизни. На место происшествия вызвали полицейских и медиков. Врачи лишь констатировали смерть мужчины. У погибшего в кармане нашли удостоверение участника военной операции в Донбассе

Как уточняет местное издание 061.ua, в парке было найдено тело оператора областного телевидения Михаила Биченко.

"Вчера Михаил был на работе, а в 2:00 ночи заходил на свою страницу в соцсетях. Утром его нашли мертвым в парке Победы… Михаил Биченко работал оператором ТК "Запоріжжя". В 2015-2016 годах нес службу в воинском подразделении, которое дислоцировалось в секторе Краматорска", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения человек в камуфлированной одежде с удостоверением участника АТО пригрозил расстрелять всех присутствующих на территории Ровенского краеведческого музея.