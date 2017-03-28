Силовики заявили о стабилизации ситуации в Донбассе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные обвинили ополченцев в 58 обстрелах в Донбассе за стуки, следует из сообщения пресс-центра антитеррористической операции.

"Ситуация стабилизировалась, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины уменьшилось. За сутки зафиксировано 58 случаев открытия огня… За сутки погибли двое украинских защитников, четверо получили ранения, еще один военнослужащий получил боевую травму", — говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице пресс-центра в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов, по заявлению силовиков, зафиксировано на донецком направлении. Здесь под огонь ополченцев попали Авдеевка, Троицкое, Луганское, Каменка, Пески и Новгородское. На мариупольском направлении обстреливались Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино, Гнутово и Павлополь. На луганском направлении обстрелы были зафиксированы в Новозвановке, Крымском, Кряковке и Новоалександровке.

По сообщению пресс-центра, ополченцы применяли 122- и 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку ЗУ-23-2.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.