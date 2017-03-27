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    ВСУ сообщили о гибели 2 военных и ранении 3 в зоне АТО

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    По информации пресс-центра штаба АТО, с начала суток двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения. Ополченцы с начала суток "22 раза открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения".
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили, что двое военных погибли и трое получили ранения в Донбассе в понедельник. По данным силовиков, ополченцы с начала суток "22 раза открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения".

    "С начала суток двое украинских защитников погибли, еще трое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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