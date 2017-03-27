В Египте гражданка Украины задержана по подозрению в убийстве

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Полиция Египта задержала 23-летнюю жительницу города Ровно, которая подозревается в убийстве своего мужа, сообщается на сайте Нацполиции.

"8 февраля она зарезала мужчину, спрятала тело в кладовке, попросила мать присмотреть за двумя внуками, забрала 10 тысяч долларов и уехала в Египет. По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Александра Панасюка, ее вину доказывают следы биологического происхождения и показания свидетелей", — говорится в сообщении.

На основании постановления суда об объявлении в международный розыск женщина была задержана правоохранительными органами Египта при оформлении справок. Начата процедура экстрадиции, которая может занять около месяца. После этого ее доставят в Украину для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

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