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    В Египте гражданка Украины задержана по подозрению в убийстве

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    По информации полиции, женщина убила своего мужа, спрятала тело в кладовке, попросила мать присмотреть за двумя внуками, забрала 10 тысяч долларов и уехала в Египет.
    На месте убийства мужчины в Ровно
    Нацполиция Украины

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Полиция Египта задержала 23-летнюю жительницу города Ровно, которая подозревается в убийстве своего мужа, сообщается на сайте Нацполиции.

    Балаклавы
    REUTERS Gleb Garanich
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    "8 февраля она зарезала мужчину, спрятала тело в кладовке, попросила мать присмотреть за двумя внуками, забрала 10 тысяч долларов и уехала в Египет. По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Александра Панасюка, ее вину доказывают следы биологического происхождения и показания свидетелей", — говорится в сообщении.

    На основании постановления суда об объявлении в международный розыск женщина была задержана правоохранительными органами Египта при оформлении справок. Начата процедура экстрадиции, которая может занять около месяца. После этого ее доставят в Украину для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

    Ранее полиция Киева сообщала, что на улице Приречная, что на Оболони, произошла трагедия. 54-летняя киевлянка выпрыгнула с двенадцатого этажа.

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