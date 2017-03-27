По ЛНР выпущено более 300 снарядов и мин

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики 14 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-ти и 82-миллиметровые минометы, БМП-1, БМП-2, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

По его словам, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районах населенных пунктов Калиново, Логвиново, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое, Алмазное, Фрунзе, Веселая Гора. В Народной милиции сообщили, что всего по территории ЛНР было выпущено около 340 снарядов и мин.