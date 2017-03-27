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    Штаб АТО сообщает об обострении ситуации в Донбассе

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (381)

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    По данным пресс-службы штаба АТО, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За минувшие сутки ополченцы 88 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела "Градов"

    "Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное. Украинских военных враг обстреливал из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в Широкино по морским пехотинцам бил танк, и вели огонь снайперы. Из минометов калибра 120 мм враг обстреливал защитников Гнутово, Павлополя, Лебединского и Талаковки", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным штаба АТО, за сутки в Донбассе в результате обстрелов 3 военных ВСУ погибли, 8 были ранены.

     

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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