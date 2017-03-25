Эксперт: проблема с боеприпасами - не только в утилизации, но и в охране

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В этом году на содержание военных баз и складов предусмотрено почти 100 млн гривен. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил представитель Генштаба Владислав Селезнев. По его словам, после взрывов в 2015 году на военном складе в Сватово Луганской области был проведен комплекс мероприятий для повышения безопасности на подобных объектах. А вот с арсеналом в Балаклее, сообщил Селезнев, за время АТО дважды возникали чрезвычайные происшествия. Однако на этот раз фатальных последствий избежать не удалось.

Проблему содержания военных складов в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Ситуация, которая произошла в Балаклее, это не в первый раз, потому что у нас, фактически, с 90-х годов, с 2000-х, происходят или в Кривом Роге, или в Новобогдановке, или в Бахмутке инциденты. И тут нужно говорить о том, что есть много устаревших боеприпасов, которые остались с советских времен, и их утилизация и списание — это проблема, и, собственно, есть проблема надлежащей охраны и надлежащего содержания в надлежащих, соответствующих для этого условиях", — пояснил Мусиенко.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще 5 человек пострадали.