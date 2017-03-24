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    Происшествия

    На Пересыпи в Одессе рухнула стена трехэтажного жилого дома

    (обновлено: )13501
    В квартире, пострадавшей от обрушения, живет женщина с ребенком-инвалидом. Одесситка Ольга заявила, что давно уже обращалась к чиновникам и депутатам по поводу необходимости ремонта, но получала лишь отписки.
    Частичное обрушение жилого дома в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы в пятницу вечером произошло частичное обрушение конструкций трехэтажного жилого дома.

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    Как сообщили в патрульной полиции Одессы, около 21.00 поступила информация об обрушении дома по улице Атамана Чепиги, 6. 

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    Сейчас на месте работают сотрудники Главного управления ГСЧС в Одесской области. Идет аварийно-спасательная операция. 

    Как удалось выяснить "Думской", в квартире, пострадавшей от обрушения, живет женщина с ребенком-инвалидом. "С ними ничего не случилось. Женщина — ее зовут Ольга — отправила сына к бабушке, а сама будет сторожить квартиру", — отмечает издание.

    Думская.net
    Частичное обрушение жилого дома в Одессе

    Одесситка говорит, что давно уже обращалась к чиновникам и депутатам по поводу необходимости ремонта, но получала лишь отписки. Официально дом не признан аварийным.

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