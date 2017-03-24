Пожарная техника не может подобраться к эпицентру взрывов в Балаклее

КИЕВ, 24 мар — РИИ Новости Украина. Пожарная техника пока не может безопасно добраться к эпицентру взрывов на артиллерийских складах в Балаклее, заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения.

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"Здесь единственное, что остается — это ждать, потому что радиус действия снарядов, которые там хранились, достаточно высок, поэтому с вертолета этот пожар не погасишь. Туда невозможно подойти другой технике, я бы не стал переоценивать пожарные танки, они имеют очень ограниченный радиус действия", — сказал Варченко в эфире "5 канала".

Он также добавил, что к складам в Балаклее невозможно подъехать даже на пару километров ближе, не подвергая опасности пожарных.

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Отметим, накануне вечером в Минобороны заявляли, что интенсивность взрывов на складах уменьшается.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.