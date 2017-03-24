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    Пожарная техника не может подобраться к эпицентру взрывов в Балаклее

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (54)

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    Советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил, что радиус действия снарядов, которые хранились на горящих складах, достаточно высок, "поэтому с вертолета этот пожар не погасишь".
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 24 мар — РИИ Новости Украина. Пожарная техника пока не может безопасно добраться к эпицентру взрывов на артиллерийских складах в Балаклее, заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения.

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    "Здесь единственное, что остается — это ждать, потому что радиус действия снарядов, которые там хранились, достаточно высок, поэтому с вертолета этот пожар не погасишь. Туда невозможно подойти другой технике, я бы не стал переоценивать пожарные танки, они имеют очень ограниченный радиус действия", — сказал Варченко в эфире "5 канала". 

    Он также добавил, что к складам в Балаклее невозможно подъехать даже на пару километров ближе, не подвергая опасности пожарных. 

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    Отметим, накануне вечером в Минобороны заявляли, что интенсивность взрывов на складах уменьшается.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.

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