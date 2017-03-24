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    Ситуация в районе проведения АТО усложняется - силовики

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (369)

    (обновлено: )39820
    По информации пресс-центра АТО, ополченцы вели обстрелы позиций украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов, зенитной установки, танка и РСЗО.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили о 94 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

    "Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За прошедшие сутки зафиксировано 94 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины… Вследствие обстрелов ранены три украинских военнослужащих", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По информации пресс-центра, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов, зенитной установки, танка и РСЗО. Под огнем оказались населенные пункты Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Широкино, Марьинка, Водяное, Новотроицкое и другие.

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    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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