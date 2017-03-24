Ситуация в районе проведения АТО усложняется - силовики

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили о 94 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

"Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За прошедшие сутки зафиксировано 94 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины… Вследствие обстрелов ранены три украинских военнослужащих", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook.

По информации пресс-центра, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов, зенитной установки, танка и РСЗО. Под огнем оказались населенные пункты Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Широкино, Марьинка, Водяное, Новотроицкое и другие.

Читайте также — Спецкор: штаб блокады в Донбассе контролирует перевозку грузов

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.