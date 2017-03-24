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    Мужчина погиб в Донецкой области от взрыва неизвестного устройства

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    Накануне вечером правоохранителям поступило сообщение о том, что возле села Ивановка произошел взрыв, в результате которого ранен неизвестный мужчина. От полученных травм раненый скончался на месте.
    На месте взрыва. Архивное фото
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства в селе Ивановка Донецкой области, сообщила в четверг пресс-служба полиции области.

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    "В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле села Ивановка произошел взрыв, в результате которого ранен неизвестный мужчина. От полученных травм раненый скончался на месте", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, сообщение о происшествии поступило около 18.30, на месте работает следственно-оперативная группа.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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