Эксперт: в убийстве Вороненкова нет следов ФСБ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Убийство бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Он также считает, что убийство произошло не случайно в один день с событиями в Балаклее Харьковской области. В то же время в СБУ заявили, что не обеспечивали охрану убитого в центре Киева Дениса Вороненкова.

Свою версию убийства высказал генерал-майор, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Я в курсе этих событий настолько, насколько все граждане Украины, но у меня больше опыта и некоторых специальных знаний следовательского опыта. Это с уважением ко всем версиям, которые выдвигают, в том числе, политическое руководство, руководство правоохранительных органов Украины. Я не вижу там следа ФСБ, потому что это не формат ФСБ, это не почерк ФСБ, это не вовремя для ФСБ. Есть все признаки для того, чтобы утверждать, что основная версия здесь — финансово-экономическая. Бизнес-разборки, как у нас говорят", — считает эксперт.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у предполагаемого убийцы Вороненкова были сообщники.

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Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".