наверх
23.03.201722:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Взрывы в Балаклее: жители бежали из города еще ночью - спецкор

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (48)

    103501
    Специальный корреспондент Юрий Ларин рассказал в эфире "Голоса Столицы", что большинство людей самостоятельно эвакуировались из Балаклеи и близлежащих городов еще ночью.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. По факту пожара на складах в Балаклее Харьковской области открыто два уголовных производства — халатность и диверсия. Взрывы продолжаются, как и эвакуация людей.

    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Взрывы в Балаклее. Население покидает город

    Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила, что уже эвакуировано около 20 тысяч человек в пятикилометровой зоне опасности.

    Тушение пожара, по последней информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, пока невозможно из-за того, что боеприпасы на арсенале продолжают взрываться.

    Последнюю информацию о взрывах на складах в Балаклее рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" специальный корреспондент Юрий Ларин.

    "Как только начались взрывы, люди покинули свои жилища самостоятельно. Очень много людей сначала стояли на Ростовской трассе, но затем они отъехали на десять километров от эпицентра взрыва. Также ночью вывезли достаточно много людей из самой Балаклеи. Из близлежащих сел также организована эвакуация. Однако она менее эффективна, потому что к этому времени люди уже покинули свои дома самостоятельно", — сказал Ларин.

    В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Певица Юлия Самойлова
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ