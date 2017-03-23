Взрывы в Балаклее: жители бежали из города еще ночью - спецкор

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. По факту пожара на складах в Балаклее Харьковской области открыто два уголовных производства — халатность и диверсия. Взрывы продолжаются, как и эвакуация людей.

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила, что уже эвакуировано около 20 тысяч человек в пятикилометровой зоне опасности.

Тушение пожара, по последней информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, пока невозможно из-за того, что боеприпасы на арсенале продолжают взрываться.

Последнюю информацию о взрывах на складах в Балаклее рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" специальный корреспондент Юрий Ларин.

"Как только начались взрывы, люди покинули свои жилища самостоятельно. Очень много людей сначала стояли на Ростовской трассе, но затем они отъехали на десять километров от эпицентра взрыва. Также ночью вывезли достаточно много людей из самой Балаклеи. Из близлежащих сел также организована эвакуация. Однако она менее эффективна, потому что к этому времени люди уже покинули свои дома самостоятельно", — сказал Ларин.

В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас.