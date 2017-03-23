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    В Киеве ведется розыск сообщника киллера Вороненкова

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (51)

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    По словам советника главы МВД Антона Геращенко, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации убийства Вороненкова.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил о розыске второго участника убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у предполагаемого убийцы Вороненкова были сообщники.

    "Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

    При этом он отметил, что вся информация по расследованию убийства Вороненкова является секретной, чтобы второй участник убийства не был ликвидирован.

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    Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным.

    Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

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