В Киеве ведется розыск сообщника киллера Вороненкова

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил о розыске второго участника убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у предполагаемого убийцы Вороненкова были сообщники.

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он отметил, что вся информация по расследованию убийства Вороненкова является секретной, чтобы второй участник убийства не был ликвидирован.

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Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".