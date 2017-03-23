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    Ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю - Гройсман

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (42)

    (обновлено: )119913
    Для ликвидации последствий взрывов и пожара на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области понадобится 3-7 дней, сообщил премьер-министр.
    Владимир Гройсман в Харьковской области
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на ликвидацию пожара на территории склада боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области понадобится 3-7 дней.

    Видео с территории военной части арсенала в Балаклее. Видео
    Видео: Нешатайло‏ в Twitter
    Видео с территории военной части в Балаклее, где произошел взрыв

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. По данным полиции, ранения получили два человека. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Ранее Минобороны заявляло, что пожаром охвачена треть площади склада, однако позже сообщило об увеличении площади.

    "Мы видим сегодня, что поражено около половины самого арсенала, мы видим, что нам необходимо (для ликвидации последствий взрывов и пожара – Ред.) еще несколько дней, от трех до семи…", — сказал Гройсман на брифинге в четверг.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    Как сообщили в Генштабе, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

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