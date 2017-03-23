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    Полиция обнародовала важные подробности убийства Вороненкова

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )105821
    С места инцидента изъяли пистолет ТТ, из которого, вероятно, убили Вороненкова. Погибший получил четыре огнестрельных ранения: 3 в живот и одно в шею.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков получил четыре огнестрельных ранения: 3 в живот и одно в шею. Об этом сообщил на брифинге с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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    С места инцидента изъяли пистолет ТТ, из которого, вероятно, убили Вороненкова.

    Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

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