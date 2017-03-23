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    В результате обстрелов за минувшие сутки в Донбассе погиб военный

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    Обстрелы позиций ВСУ велись в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Троицкое, Верхнетроицкое. По данным силовиков, ополченцы применяли минометы, вооружение БМП и гранатометы.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что зафиксировали 84 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

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    "За прошедшие сутки зафиксировано 84 обстрела… один украинский воин погиб, еще один был ранен", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации на странице в Facebook.

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    По информации силовиков, обстрелы велись в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Троицкое, Верхнетроицкое и других. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, уточнили в пресс-центре.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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