В результате обстрелов за минувшие сутки в Донбассе погиб военный

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что зафиксировали 84 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

"За прошедшие сутки зафиксировано 84 обстрела… один украинский воин погиб, еще один был ранен", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации на странице в Facebook.

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По информации силовиков, обстрелы велись в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Троицкое, Верхнетроицкое и других. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, уточнили в пресс-центре.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.