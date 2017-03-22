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    В Сумской области у полковника полиции нашли золотые слитки и флаг РФ

    (обновлено: )18011
    Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штикножи и флаг Российской Федерации, сообщила представитель ГПУ.
    В Сумской области у полковника полиции нашли золотые слитки и флаг РФ
    Лариса Сарган в Facebook

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Заместитель начальника Шосткинского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области пойман на получении 7 тыс. грн неправомерной выгоды; также у него при обыске обнаружено и изъято огнестрельное оружие, слитки золота и флаг РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

    "В рамках уголовного производства по факту систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Шосткинского отдела полиции, который сегодня, 21 марта 2017 года, изобличен в получении 7 тыс. грн, прокуратурой Сумской области совместно с Управлением внутренней безопасности в Сумской области проведен ряд следственных действий, направленных на установление других правоохранителей, причастных к указанному преступлению", — написала она.

    Лариса Сарган в Facebook
    Результаты обыска у полковника полиции в Сумской области

    По словам пресс-секретаря, в частности, проведен санкционированный обыск в кабинете и в жилище начальника указанного отдела полиции.

    Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штикножи и флаг Российской Федерации.

    "В кабинете правоохранителя, который имеет специальное звание полковника полиции, обнаружено и изъято $21,5 тыс, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет", — добавила Сарган.

    Лариса Сарган в Facebook
    Результаты обыска у полковника полиции в Сумской области

    В настоящее время начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

    Напомним, в минувшую пятницу в горсовете Тернополя с утра правоохранители провели обыски и изъятие документов.

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