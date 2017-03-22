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    В зоне АТО обострение - силовики

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    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 76 обстрелов их позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.

    Как говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook, за минувшие сутки ополченцы 76 раз обстреляли их позиции.

    По информации пресс-центра, обстрелы велись, в частности, по населенным пунктам Луганское, Зайцево, Широкино, Новотроицкое. Огонь велся из пулеметов, гранатометов, минометов и танков. "Ранен один украинский защитник", — говорится в сообщении.

     

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