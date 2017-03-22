В зоне АТО обострение - силовики

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 76 обстрелов их позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.

Как говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook, за минувшие сутки ополченцы 76 раз обстреляли их позиции.

По информации пресс-центра, обстрелы велись, в частности, по населенным пунктам Луганское, Зайцево, Широкино, Новотроицкое. Огонь велся из пулеметов, гранатометов, минометов и танков. "Ранен один украинский защитник", — говорится в сообщении.