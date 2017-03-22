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    МВД сообщило подробности смертельной перестрелки в Черкасской области

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    В МВД сообщили, что погибшего в результате перестрелки мужчину звали Сергей Лещенко, он был зарегистрирован в Балтском районе Одесской области, однако проживал в Киевской области.
    Перестрелка КОРДа и члена вооруженной банды в Черкасской области
    Facebook Артема Шевченко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В ходе спецоперации в понедельник, 20 марта, в Черкасской области в перестрелке был убит один из членов банды, на счету которой более 10 серийных эпизодов вооруженных разбоев в Киевской, Кировоградской, Житомирской и Ровенской областях, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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    "Во время налета на дом очередной своей жертвы трижды выстрелил в бойцов КОРД — Корпус Оперативно-Внезапной Действия Национальной полиции Украины, которые были в засаде — за это от них в ответ сам получил две пули: в ногу и живот. Умер во время оказания медицинской помощи", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

    В МВД добавили, что погибшего звали Сергей Лещенко, он был зарегистрирован в Балтском районе Одесской области, однако проживал в Киевской области.

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    По данным правоохранителей, убитый злоумышленник был участником банды, которую оперативники уголовного розыска назвали "балтийцы". Как отмечается, среди жертв банды и сельские предприниматели среднего достатка, и богатый судья одной из высших судебных инстанций страны.

    Ранее сообщалось, что в Сумах во время перестрелки с преступником был ранен сотрудник полиции

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