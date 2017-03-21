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    "Дочка" "Сбербанка" обратилась в полицию из-за ситуации в Запорожье

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (164)

    (обновлено: )21510
    В пресс-службе ПАО "Сбербанк" сообщили, что подали заявление в полицию относительно блокирования работы отделения активистами "Национального корпуса".
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинская "дочка" "Сбербанка" обратилась в правоохранительные органы в связи с блокированием офиса в Запорожье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Сбербанк".

    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    061.ua
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    "Одно из отделений в Запорожье заблокировано. Заявление в полицию подано. Отделения в Николаеве работают без изменений", — говорится в сообщении.

    Напомним, запорожские активисты "Национального корпуса" во вторник заблокировали вход в центральное отделение "Сбербанка России" по ул. Верхней. Они требовали закрыть отделения банка в Запорожье и в Украине.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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