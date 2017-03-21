"Дочка" "Сбербанка" обратилась в полицию из-за ситуации в Запорожье

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинская "дочка" "Сбербанка" обратилась в правоохранительные органы в связи с блокированием офиса в Запорожье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Сбербанк".

"Одно из отделений в Запорожье заблокировано. Заявление в полицию подано. Отделения в Николаеве работают без изменений", — говорится в сообщении.

Напомним, запорожские активисты "Национального корпуса" во вторник заблокировали вход в центральное отделение "Сбербанка России" по ул. Верхней. Они требовали закрыть отделения банка в Запорожье и в Украине.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.