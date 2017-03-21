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    Минобороны: за сутки в Донбассе погибли три силовика

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    В Минобороны сообщили, что в Донбассе за сутки погибли трое силовиков, еще девять получили ранения и боевые травмы разной степени тяжести.
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Трое силовиков погибли и девять пострадали в результате боевых действий в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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    "За прошедшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, мы понесли потери: трое украинских военных погибли, еще девять получили ранения и боевые травмы", — сказал Мотузяник.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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