В Минобороны уточнили число раненых военных в Донбассе

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в Донбассе пострадали не 12 военных, а девять, сообщает Министерство обороны.

Ранее пресс-центр АТО сообщал о 60 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, а также о том, что трое военных погибли, еще 12 — ранены.

"Уточнение данных о потерях личного состава: за минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения", — сообщается на сайте Минобороны.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.