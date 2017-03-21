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    В Минобороны уточнили число раненых военных в Донбассе

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    (обновлено: )12010
    Как уточнили в Министерстве обороны, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в Донбассе пострадали не 12 военных, а девять, сообщает Министерство обороны.

    Андрей Золотухин
    gs.fm
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    Ранее пресс-центр АТО сообщал о 60 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, а также о том, что трое военных погибли, еще 12 — ранены.

    "Уточнение данных о потерях личного состава: за минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения", — сообщается на сайте Минобороны.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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