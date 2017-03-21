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    Силовики заявили о применении ополченцами "Града" и минометов

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    По информации пресс-центра АТО, ополченцы на мариупольском направлении применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", 122-миллиметровую и 152-миллиметровую артиллерию.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщили о 60 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военных погибли, 12 — ранены.

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    "За минувшие сутки… 60 раз обстреляли позиции украинских защитников… трое украинских военнослужащих погибли, двенадцать получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации украинских силовиков в Facebook.

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    По информации пресс-центра, ополченцы на мариупольском направлении применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", 122-миллиметровую и 152-миллиметровую артиллерию. По данным военных, ополченцы из артиллерийских систем обстреляли населенные пункты Лебединский, Талаковка, из 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов — Широкино, Николаевка, Новотроицкое и Красногоровка.

    Кроме того, сообщили силовики, на донецком направлении из пулеметов, гранатометов, минометов и танка ополченцы обстреляли Авдеевку, на луганском — Троицкое, Новозвановку и Новоалександровку.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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