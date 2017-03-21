В Харькове испортили баннер, посвященный погибшим бойцам АТО

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Харькове, на площади Свободы, неизвестные повредили баннер с фотографиями погибших бойцов антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, сообщила пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Ирина Мусиенко.

По ее словам, официальных заявлений по поводу инцидента в полицию не поступало, однако происшествие вызвало определенный общественный резонанс, поэтому правоохранители решили провести проверку.

Facebook Kostyantyn Cherems'ky Повреждение баннера с бойцами АТО в Харькове

Сотрудники районного отдела полиции осмотрели забор, к которому был прикреплен баннер, и собрали первичный материал. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.

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