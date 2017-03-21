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    Происшествия

    В Харькове испортили баннер, посвященный погибшим бойцам АТО

    (обновлено: )3711
    Официальных заявлений по поводу инцидента в полицию не поступало, однако происшествие вызвало определенный общественный резонанс, поэтому правоохранители решили провести проверку.
    Повреждение баннера с бойцами АТО в Харькове
    Facebook Kostyantyn Cherems'ky

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Харькове, на площади Свободы, неизвестные повредили баннер с фотографиями погибших бойцов антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, сообщила пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Ирина Мусиенко.

    По ее словам, официальных заявлений по поводу инцидента в полицию не поступало, однако происшествие вызвало определенный общественный резонанс, поэтому правоохранители решили провести проверку.

    Facebook Kostyantyn Cherems'ky
    Повреждение баннера с бойцами АТО в Харькове

    Сотрудники районного отдела полиции осмотрели забор, к которому был прикреплен баннер, и собрали первичный материал. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. 

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