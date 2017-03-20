Штаб АТО сообщает об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. ВСУ заявили, что трое военных погибли и восемь ранены в Донбассе в понедельник.

В Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики предприняли в понедельник попытку прорыва позиций сил ополчения на юге республики в районе Коминтерново, потеряли десять человек убитыми, пятеро пострадали; ранены три ополченца. В пресс-центре штаба АТО ранее сообщили, что вблизи села Водяное на мариупольском направлении в понедельник погибли два украинских силовика и семь получили ранения.

"Сегодня вооруженные силы Украины потеряли трех военнослужащих, еще восемь украинских защитников ранены", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, в районе военной операции ситуация остается напряженной, ополченцы продолжили обстрелы позиций украинских силовиков на всех направлениях в Донбассе. Больше всего обстрелов с использованием тяжелого вооружения зафиксировано на мариупольском направлении.

Кроме того, силовики заявили, что "в бою под Водяным противник понес значительные потери". По предварительной информации, шесть ополченцев были убиты, еще девять — ранены, утверждают в пресс-центре.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.