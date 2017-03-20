Ополченцы 50 раз открывали огонь по позициям силовиков - штаб АТО

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявляют об уменьшении числа обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, по их данным, за это время ополченцы 50 раз открывали огонь по позициям силовиков.

В воскресенье украинские силовики сообщили о 85 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.

"В районе проведения АТО ситуация стабилизировалась, количество обстрелов позиций ВС Украины уменьшилось. За сутки зафиксировано 50 случаев открытия огня", — говорится в сообщении пресс-центра штаба украинских силовиков в Facebook в понедельник.

Уточняется, что из них 26 обстрелов пришлось на мариупольское направление. Здесь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитных установок и артиллерии были обстреляны позиции ВСУ в районе Водного. Кроме этого, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Павлополь, Широкино и Гнутово, из гранатометов — Лебединское, из минометов — Красногоровка и Марьинка.

Также, по данным пресс-центра, нарушения перемирия есть и на донецком направлении в районе Авдеевки, Невельского, Зайцево, Каменки и Луганского. Сообщается, что по ним удары наносились из гранатометов, минометов, пулеметов и танков.

На луганском направлении, как утверждают силовики, ополченцы обстреляли из крупнокалиберных минометов Новозвановку, из гранатометов — Станицу Луганскую, из гранатометов — Новоалександровку.