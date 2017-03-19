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    Происшествия

    Подробности смертельной аварии в Днепре, один из погибших - депутат

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    От мощного удара повреждена железобетонная опора троллейбусных электропроводов, а запчасти автомобиля разлетелись на несколько десятков метров. Погибших пассажиров из разбитой машины доставали с помощью специальных инструментов.
    В ДТП в Днепре погибли три человека
    facebook.com/Андрей Кульбач

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В автомобильной аварии, которая произошла в субботу утром на Сичеславской Набережной в Днепре, из четырех пассажиров, влетевшего в столб "Шевроле", на месте скончались трое — мужчина, сидевший за рулем, и две девушки. Погибшим водителем оказался депутат Соборного районного совета от партии "УКРОП" Богдан Назаренко, сообщает местное издание "Информатор", ссылаясь на сообщение с фейсбук-страницы партии в Днепропетровской области. 

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    ДТП в Николаеве: военный бензовоз врезался в зоомагазин

    Единственного выжившего мужчину с многочисленными травмами доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова.

    Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло неподалеку от Фестивального причала, приблизительно в 5 часов утра. Автомобиль Сhevrolet Aveo мчался на огромной скорости со стороны Победы, не справился с управлением и, вылетев на обочину, врезался в столб электропередач.

    От мощного удара повреждена железобетонная опора троллейбусных электропроводов, а запчасти автомобиля разлетелись на несколько десятков метров. Погибших пассажиров из разбитой машины доставали с помощью специальных инструментов.

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