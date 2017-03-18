В Киеве автомобиль с маленькими детьми влетел в АЗС

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. На Броварском проспекте в Днепровском районе Киева произошло ДТП — автомобиль Ниссан въехал в информационную стелу на заправке. Об этом сообщают Espreso.tv.

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В момент аварии в салоне находилось двое маленьких детей, которые сидели в детских автокреслах. По словам водителя Ниссана, его подрезала легковушка, после чего он не справился с управлением и врезался.

Серьезных повреждений никто не получил.

Ранее начальник Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что в Днепре в субботу, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в котором погибли три человека, один — госпитализирован.