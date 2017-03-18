наверх
18.03.201713:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ДТП в Днепре погибли три человека

    (обновлено: )52
    Как сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, ДТП произошло в 5:20. В результате погибли три человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.
    В ДТП в Днепре погибли три человека
    facebook.com/Андрей Кульбач

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Днепре в субботу, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в котором погибли три человека, один — госпитализирован, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

    "Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП. Событие произошло в 5:20. В результате ДТП погибли три человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу", — написал Кульбач.

    facebook.com/Андрей Кульбач
    В ДТП в Днепре погибли три человека

    Напомним, 5 марта на Лесном массиве в Киеве водители устроили гонки со стрельбой, что привело к серьезному ДТП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Надежда Савченко о Сергее Пашинском и Владимире Парасюке. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Илья Кива. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Протест "Нацкорпуса", созданного на базе "Азова", возле отделения "Сбербанка России" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ