КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Днепре в субботу, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в котором погибли три человека, один — госпитализирован, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП. Событие произошло в 5:20. В результате ДТП погибли три человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу", — написал Кульбач.

facebook.com/Андрей Кульбач В ДТП в Днепре погибли три человека

Напомним, 5 марта на Лесном массиве в Киеве водители устроили гонки со стрельбой, что привело к серьезному ДТП.