Пресс-центр АТО сообщил о больших потерях среди военных за минувшие сутки

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 112 обстрелов своих позиций, сообщили о четырех погибших военных в Донбассе за сутки.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, количество обстрелов увеличилось…. За сутки погибли четверо военнослужащих и еще трое ранены", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

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По информации пресс-центра, под обстрелами оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Талаковка, Авдеевка, Новозвановка и другие. Огонь велся из минометов, танков и гранатометов, заключили силовики.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.