наверх
18.03.201707:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пресс-центр АТО сообщил о больших потерях среди военных за минувшие сутки

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (348)

    (обновлено: )39231
    Под обстрелами ополченцев оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Талаковка, Авдеевка, Новозвановка и другие. Огонь велся из минометов, танков и гранатометов, заключили силовики.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 112 обстрелов своих позиций, сообщили о четырех погибших военных в Донбассе за сутки.

    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook
    "Официальная" блокада Донбасса: что это значит для ЛДНР

    "Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, количество обстрелов увеличилось…. За сутки погибли четверо военнослужащих и еще трое ранены", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции  (АТО) в Facebook.

    Читайте также — Sueddeutsche Zeitung: Украине угрожает распад 

    По информации пресс-центра, под обстрелами оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Талаковка, Авдеевка, Новозвановка и другие. Огонь велся из минометов, танков и гранатометов, заключили силовики.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также — Спецкор: штаб блокады в Донбассе контролирует перевозку грузов

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Надежда Савченко о Сергее Пашинском и Владимире Парасюке. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    АТО. КПВВ "Станица Луганская"
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Протест "Нацкорпуса", созданного на базе "Азова", возле отделения "Сбербанка России" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ