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    ГПУ признала Охендовского потерпевшим

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    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам вмешательства в деятельность государственного деятеля Михаила Охендовского.
    Михаил Охендовский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Глава ЦИК Михаил Охендовский объявлен потерпевшим в уголовном деле о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро против него, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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    "Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам вмешательства в деятельность государственного деятеля, служебной халатности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности Специализированной антикоррупционной прокуратурой и разглашение данных досудебного расследования в отношении Охендовского", — сообщила Сарган.

    Напомним, 13 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

    Председателя ЦИК подозревают в получении более 1,2 миллиона гривен взяток от Партии регионов.

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