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    Происшествия

    В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин, один человек погиб

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    По информации СМИ, водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин "Канцтовары". После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и въехал в зоомагазин.
    В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин
    Преступности. НЕТ

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Николаеве в микрорайоне Варваровка военный бензовоз въехал в зоомагазин, сообщает "Новости N".

    По данным издания, у бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза.

    "Водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин "Канцтовары". После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и въехал в зоомагазин", — пишет издание. 

    Преступности. НЕТ
    В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин

    В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении. Бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины.

    В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания. 

    В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал. 

    Ранее сообщалось, что на Лесном массиве в Киеве водители устроили гонки со стрельбой, что привело к серьезному ДТП. На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить. Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской.

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