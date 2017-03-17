В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин, один человек погиб

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Николаеве в микрорайоне Варваровка военный бензовоз въехал в зоомагазин, сообщает "Новости N".

По данным издания, у бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза.

"Водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин "Канцтовары". После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и въехал в зоомагазин", — пишет издание.

Преступности. НЕТ В Николаеве военный бензовоз въехал в магазин

В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении. Бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины.

В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания.

В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал.

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