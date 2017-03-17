наверх
17.03.201708:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Районы ЛНР подверглись обстрелам

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (344)

    (обновлено: )47111
    Как сообщается, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Желтое, Лозовое, Калиновка, Фрунзе, Крутая Гора, Сокольники.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. ВСУ за сутки 14 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    "За сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120 и 82-мм минометы, БМП-1, БМП-2, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Последствия ультиматума радикалов: АТО расползается по Украине

    По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Желтое, Лозовое, Калиновка, Фрунзе, Крутая Гора, Сокольники.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе: подробности и версии

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Президент Украины Петр Порошенко
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Митинг под "Сбербанком России" в Днепре
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ