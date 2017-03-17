Правоохранители изъяли 129 тыс литров "элитного" суррогатного алкоголя

ГУ Нацполиции в Полтавской области

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура и Служба безопасности Украины изъяли 129 тысяч литров суррогатного алкоголя в ходе обысков в разных регионах страны, сообщила в четверг пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По результатам проведенных санкционированных обысков, которые продолжались одновременно в Киевской, Тернопольской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в Киеве, Херсоне, Львове и Черновцах, сотрудниками прокуратуры Киевской области и СБУ обнаружено и изъято 129 тысяч литров суррогата", — написала Сарган в Facebook.

Только в Киевской области и столице изъяли более 67 тысяч литров недоброкачественной алкогольной продукции, отметила она.

Как сообщила Сарган, в подпольных цехах изготавливали алкогольные напитки из недоброкачественного сырья, которые в дальнейшем поставляли в торговые сети как элитный алкоголь под известными брендами, например, "Финляндия", "Арманьяк", водка "Ельцин", Chivas, Jack Daniels.

"По предварительным оценкам экспертов, указанный суррогат мог привести к массовому отравлению людей. Прокуратурой Киевской области отобраны образцы изъятой продукции и назначен ряд экспертиз. В какие супермаркеты поставляли этот "элитный" алкоголь, сейчас устанавливают следователи", — добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли в Киеве#mce_temp_url# 3 тонны российского "Боярышника".