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    В Донбассе под обстрел попал фотограф итальянского издания

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    Как сообщил главный редактор военного издания, в среду вечером фотокорреспондент находился в окрестностях донецкого аэропорта вместе с итальянским добровольцем под позывным "Спартак".
    Разрушения в аэропорту Донецка
    informator.lg.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Фотокорреспондент итальянского издания Difesa online попал под обстрел в Донбассе, заявил РИА Новости главный редактор военного издания Андреа Кукко.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Фоторепортера зовут Джорджо Бьянки, он был со мной в Сирии в ноябре. Он уже несколько раз приезжал в Донбасс для работы над репортажами и своим документальным фильмом", — заявил Кукко по телефону.

    "Вчера вечером он находился в окрестностях донецкого аэропорта вместе с итальянским добровольцем под позывным "Спартак". Оказавшись под обстрелом неприятеля, "Спартак" открыл ответный огонь, после чего они переместились в укрытие. Слава богу, они не пострадали", — сказал главред Difesa online.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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