Ополченцы обстреляли позиции силовиков 91 раз за сутки: есть раненые

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 91 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, четверо военных были ранены.

"За минувшие сутки зафиксировано 91 обстрел… За сутки ранены четверо украинских защитников", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как утверждают украинские силовики, огонь велся из минометов, танков, гранатометов, стрелкового оружия, артустановок, пулеметов, зенитных установок, БМП, СПГ и артиллерии.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Авдеевка, шахта Бутовка, Каменка, Троицкое, Майорское, Пески, Новгородское, Клещевка, Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово, Тарамчук, Марьинка, Красногоровка, Новогригорьевка, Новоалександровка, Крымское, Орехово, Лобачево, Валуйское и Новозвановка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.