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    В Донецкой области на газопроводе произошел взрыв

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    Газопровод после обстрела в Донбассе. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Два поселка остались без газоснабжения и электричества из-за взрыва на газопроводе под Краматорском в Донецкой области, сообщил в среду сайт Пятого канала.

    "Под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. Несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества", — говорится в сообщении.

    По информации СМИ, взрыв произошел из-за возгорания сухой травы, которое привело к разрыву газовой трубы в грунте.

    Как сообщил телеканал со ссылкой на местных жителей, сначала газ горел несильно, но впоследствии произошел взрыв.

    Жертв и пострадавших нет. Благодаря оперативному началу ликвидации аварии удалось удержать давление в газовой сети и сохранить газоснабжение в более крупных поселках. Коммунальные бригады заменяют аварийный участок газопровода и линии электропередач, поврежденные взрывом. Восстановить газо- и энергоснабжение планируется в четверг.

    В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям РИА Новости не подтвердили и не опровергли данные о взрыве, отметив, что пока не получали информацию об инциденте.

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