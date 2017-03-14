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    Новая вспышка АЧС зафиксирована в Херсонской области

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    В селе Осокоровка было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
    Поросенок
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Херсонской области специалисты зарегистрировали новый случай вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщила во вторник пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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    "В личном подсобном хозяйстве гражданина, который проживает в селе Осокоровка (Нововоронцовский район, Херсонская область), было зарегистрировано заболевание и гибель свиней", — говорится в сообщении. Число зараженных свиней не указывается.

    Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

    В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, отмечается в сообщении.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Луганской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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