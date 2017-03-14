В Херсонской области горел поезд

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Спасатели ГСЧС Херсонской области ликвидировали пожар в поезде на участке железнодорожного перегона Белая Криница — Новодмитровка, сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник.

"13 марта в 18:31 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на участке железнодорожного перегона Белая Криница — Новодмитровка, что в Херсонской области, горит поезд. К месту чрезвычайного происшествия сразу выехали спасатели. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит машинное отделение поезда, следовавшего из села Апостолово до города Николаева с грузом весом 4600 тонн в 58-ми вагонах. Пожарные немедленно приступили к тушению возгорания и уже в 19:00 локализовали очаг возгорания, а в 19:25 — ликвидировали окончательно", — сообщает подробности инцидента ГСЧС.

dsns.gov.ua Тушение пожара в поезде на участке железнодорожного перегона Белая Криница - Новодмитровка

Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание генератора силовой установки.

Ранее сообщалось, что на территории одного из предприятий в Харьковской области загорелись емкости с мазутом и жидким газом.