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    Происшествия

    В Черкасской области на подростка упала бетонная плита

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    По данным местных СМИ, восьмиклассник после инцидента находится в больнице с многочисленными травмами, у него переломы костей таза, предплечья и плечевой кости.
    В Корсунь-Шевченковском Черкасской области на подростка упала бетонная плита
    Прокуратура Черкасской области

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Бетонная плита на территории недостроя упала на подростка в Корсунь-Шевченковском Черкасской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

    Трагедия в транзитном городке
    Вячеслав Мавричев
    Кто виноват в смерти ребенка в харьковском городке переселенцев

    "Звенигородской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

    В настоящее время расследование продолжается, принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела, ход следствия взят на контроль Звенигородской местной прокуратурой.

    Ранее сообщалось, что в транзитном городке в Харькове на мальчика упали футбольные ворота, в результате чего ребенок погиб.

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