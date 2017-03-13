Возле села в Николаевской области выбросили десятки трупов свиней (18+)

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. На окраине села Майоровка Новобугского района неизвестные выбросили трупы свиней.

По словам жителей села, которые сообщили подробности инцидента изданию "Преступности.НЕТ", трупы животных были обнаружены на расстоянии около 200 метров от населенного пункта. Кто именно выбросил мертвых свиней, жители Майоровки не знают, но подозревают в этом одного местного фермера. Причина смерти такого количества животных также неизвестна.

news.pn Трупы свиней у села Майоровка Новобугского района

news.pn Трупы свиней у села Майоровка Новобугского района

По словам жителей, от трупов исходит зловоние, привлекающее диких животных, которые растаскивают остатки свиных туш.

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщала, что вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Николаевской области. По данным ведомства, гибель свиней от АЧС 3 марта была зафиксирована в частном хозяйстве в селе Соколовка Николаевской области.

Смотрите также — Дорошенко: "социальные" продукты питания в Украине иногда дороже, чем в ЕС